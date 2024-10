Revelan encuesta que pone en jaque la posición de Milei con universidades

Una reciente encuesta realizada por Zuban, Córdoba y Asociados ha puesto de manifiesto las divisiones en la opinión pública argentina respecto al conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas. A pesar de las críticas del presidente hacia estas instituciones, los datos muestran un sólido apoyo hacia la educación pública, lo que plantea un panorama contradictorio en la percepción de la población.

Un 76% rechaza la afirmacion sobre si “los pobres no llegan a la #UniversidadPública. Casi el 60% de los votantes de #Milei en el balotaje, también rechazan esa idea. #OpinionPublica #EncuestaArgentina🇦🇷 pic.twitter.com/lAb5jw5HOm — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) October 13, 2024

La encuesta destaca que un abrumador 99% de los encuestados considera que la educación es fundamental para el crecimiento del país. Además,Estas cifras revelan una valoración positiva hacia el sistema universitario y su rol en la sociedad argentina, lo que contradice las afirmaciones de Milei sobre el carácter "innecesario" de la educación pública.Por el contrario, las declaraciones del presidente sobre las universidades no logran resonar en la mayoría de la población. Un 91% de los encuestados rechaza la idea de que las universidades públicas sean un gasto innecesario, y el 76,2% no acepta la afirmación de que los sectores más desfavorecidos no acceden a estas instituciones. "La universidad pública no le sirve más que a los ricos y clases medias altas" es un argumento que no encuentra eco entre los ciudadanos, quienes valoran el acceso a la educación como un derecho fundamental.Sin embargo, el apoyo a políticas específicas del gobierno muestra una complejidad mayor. Mientras un 38,1% de los encuestados apoya el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, un 59,3% se opone a esta medida.