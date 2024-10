Milei se diferenció de Villarruel tras la foto con Isabel Perón: "Yo no lo hubiera hecho"

Con Isabel Martínez de Perón, primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida.



En un día cómo hoy, en donde se habla de lealtad, quiero reivindicar su figura pic.twitter.com/NA7Aw6k1DT — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 17, 2024

El presidentese refirió al encuentro entre Victoria Villarruel y la exmandatariay se diferenció de su vicepresidenta al remarcar que él "no lo hubiera hecho"., lanzó Milei sobre las fotos que compartió la vicepresidenta con "Isabelita" en España en un posteo donde reivindicó su figura. El Presidente consideró: "Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres sino todo lo contrario, no creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales".Y agregó: "Además, me parece que ser un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la tasa de inflación,"."Pero, de nuevo, no somos manada.Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro", remarcó.La vicepresidenta había compartido fotos en el Día de la Lealtad Peronista un encuentro con la exmandataria donde aseguró: "Quiero reivindicar su figura". Horas más tarde, inauguró un busto de la exmandataria en el Senado.El Presidente también se refirió a la interna del Partido Justicialista de cara a las elecciones, dijo que si bien el enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, que dejo en el medio a Axel Kicillof "es un problema de la oposición", "también hay una parte de morbo" ."”, lanzó