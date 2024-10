Insólito: el subsecretario de Políticas Universitarias insiste en el "tema matrícula" para no justificar desfinanciamiento

En la exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, provocó una polémica al afirmar que las partidas presupuestarias para las universidades se determinan más por la capacidad de “lobby” de los diputados que por criterios “objetivos verificables”.Álvarez dirigió sus críticas especialmente hacia el CIN, acusando a su presidente, Víctor Moriñigo, de “decir cualquier cosa” y de estar alineado políticamente con un sector del radicalismo. La tensión se intensificó cuando el funcionario cuestionó la solicitud del CIN de 7,2 billones de pesos, argumentando que se trataba de un pedido “no justificado” por la matrícula estudiantil., subrayó Álvarez.Uno de los ejemplos que utilizó para respaldar su postura fue la situación de la Universidad Nacional de Jujuy, donde el 40% de la matrícula no se ha presentado a exámenes.concluyó.Álvarez también se refirió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y a su rector, Ricardo Gelpi, al reprochar la falta de claridad en sus necesidades presupuestarias. “'¿Cuál es el presupuesto que usted necesita?' ‘No sé', responde”, relató, sugiriendo una falta de rigor en la planificación. Sin embargo, no todo fueron críticas, ya que confirmó un aumento del 431% en el presupuesto para la Universidad Nacional de las Artes (UNA) para el 2025, a pesar de calificar su administración como “desastrosa”. Además, garantizó que se pagará la mejora salarial para los docentes y no docentes, destacando que “no vamos a cerrar ninguna universidad”.