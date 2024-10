Máximo Kirchner habló en medio de la interna del PJ: "Si hay que votar, se votará y punto"

El diputadodecidió romper el silencio en medio de la interna entrepor la presidencia del Partido Justicialista, que irá a elecciones el próximo 17 de noviembre, y afirmó que "que la gente vote es lo que más entusiasma"."A nosotros que vote la gente es lo que más nos entusiasma.", sostuvo Máximo en una entevista radial donde apuntó que "el que esté convencido de que (Ricardo) Quintela es una salida para el peronismo irá detrás de Quintela", mientras que por otro lado están los que entiende queEl referente de La Cámpora brindó una entrevista para Radio 10, en la que se refirió también al distanciamiento entre el gobernador bonaerensey la expresidenta, remarcó que no hay una estrategia para "limar" al mandatario y que "los compañeros y compañeras" que provienen de la organización y forman parte del gabinete de PBA "se dedican a trabajar". "El gobernador mismo dijo que está contento con los ministros que tiene", dijo.“Los compañeros que se sumaron a los ministerios de Axel fueron a trabajar... sería bueno que uno diga, ‘me mandaron a hacer una zancadilla’, que no fue así. Yo no me manejo por resentimientos personales ni pienso la política en términos de dónde quedo yo, pero hay muchos que piensan, ‘¿dónde está mi lugar?’”, explicó.En ese sentido, Kirchner señaló sobre la interna que "". “Todo este tema (que digan que busca desgastar al gobernador) no lo entiendo... Hay un método político del off, de operar sobre sectores del periodismo...”, apuntó sin dar nombres, pero en una clara referencia a quienes rodean al mandatario provincial.Y insistió: "A mí nadie me escuchó hablar de listas, pero uno queda embadurnado porque otros lo hacen y termina todo como una tergiversación grande... Es una pena, porque a mi me llamás por teléfono y podemos debatir horas y horas, nunca le escapé a la discusión”.Además, el diputado de Unión por la Patria contó que"antes de que Kicillof viaje a Italia a ver al Papa participó de una reunión en la que estuvieron también los senadores Eduardo "Wado" de Pedro y Mariano Recalde; Lucía Cámpora; Carlos Bianco (ministro de gobierno de PBA); Agustina Vila y Andrés "Cuervo" Larroque y remarcó: "T".Aunque le resto importancia, al señalar que Kicillof "tiene una responsabilidad enorme" y manifestó: "Entiendo que tiene sus tareas...En cambio, hay gente que está para el sindicato de dirigentes políticos porque se quejan de cómo los tratan.”, concluyó.