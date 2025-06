Daniel Arroyo: Hay una intención de trabajar todos juntos

El diputado nacional y referente del Frente Renovador, Daniel Arroyo, aseguró que “la cercanía de la unidad es cada vez más clara". En ese sentido, remarcó que, de cara a los comicios de este año, “hay una intención de trabajar todos juntos”.“A partir de lo que pasó con Cristina la cercanía de la unidad es cada vez más clara, evidentemente todavía falta, pero entiendo que se va a lograr”, manifestó el legislador en declaraciones a Radio Splendid.No obstante, subrayó que “una cosa es la unidad de los dirigentes, que es evidente que se está logrando, y otra distinta es cómo conectar el peronismo con la vida cotidiana de la gente”.Al respecto, admitió: “La sociedad está muy enojada con el Gobierno, pero más enojada con la oposición, porque hasta acá hubo seis elecciones en todo el país y en todas hubo récord de gente que no fue a votar”.El ex ministro de Desarrollo explicó que “el gran desafío no es la unidad de los dirigentes, sino qué respuestas le da el peronismo a la sociedad, al discapacitado, al jubilado, al que se levanta a las 5 de la mañana para laburar, a las Pyme, a los comerciantes, que se sienten solos y desenganchados de la política”.