"Le puede salir el tiro por la culata: Lilita Carrió analizó el futuro del Gobierno si continúa la polarización con el peronismo

Fiel a su estilo, Elisa Carrió salió este viernes con los tapones de punta contra la administración libertaria y advirtió que Javier Milei está "jugando con fuego", al elegir como principal rival política a Cristina Kirchner. "Si le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno", enfatizó.“A mí me da la impresión de que este chico (en alusión al Presidente) está jugando con fuego porque”, opinó la líder de la Coalición Cívica en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum para radio Con Vos.“Polarizar de esta manera, elegir un enemigo, es en realidad lo mismo que había pedido Cristina Kirchner en su momento: “Armen un partido y ganen las elecciones”. Y nosotros se las ganamos”, recordó Lilita Carrió.En esa misma línea, insistió: “Yo creo que esta, le puede salir el tiro por la culata”.Por otro lado, analizó la coyuntura económica del país y señaló que hoy todas las clases sociales tienen problemas para afrontar sus gastos mensuales: “Te lo dice todo el mundo, no importa cuál es el nivel social porque depende del nivel de vida que tengan”“Ahora el Gobierno tiene que decidir cómo hace crecer la torta y ahí está el problema. ¿Tienen un plan de crecimiento y desarrollo? El crecimiento te puede venir por Vaca Muerta, pero eso no te genera desarrollo, no te genera comunidad”, evaluó.En ese sentido, acusó al Gobierno nacional de no tener. "¿Cómo van a destruir el Garrahan, que es una capital social donde, mirado desde el interior, es la salvación de los niños? Nosotros ya tenemos en trámite la denuncia y los testigos", disparó.Además, recordó que "se les pidió exclusivamente la renuncia a especialistas de renombre porque dieron un bono de $500.000 con fondos propios, que venían de las obras sociales"."Especialistas que ganan $2 millones y que el exterior podrían estar ganando USD 5 mil. Las enfermeras ganan $700 mil y están cuidando a pacientes oncológicos chicos en el Garrahan. ¿A vos te parece que alguien que está al lado del dolor, que está dando los medicamentos, no tiene derecho a tener un ingreso mínimo que por lo menos lo ayude a llevar semejante responsabilidad con profesionalismo?", completó.