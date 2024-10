Desde la lista de Cristina Kirchner destacan la decisión de la Junta Electoral del PJ respecto a la falta de avales de Quintela

Ante el plazo de 24 horas para que Ricardo Quintela presente los avales mínimos, desde la lista que encabeza Cristina Kirchner destacaron la decisión de la Junta Electoral del PJ y remarcaron la importancia de "respetar los requisitos básicos" para presentarse a una contienda electoral partidaria. En este marco, María Teresa García, miembro de "Primero la Patria", reveló que en las últimas horas se bajaron dos integrantes de "Federales, un grito de corazón", la lista del gobernador riojano."La Junta actuó correctamente dando un mayor plazo para que puedan mostrar los avales", consignaron desde la lista de CFK aante las irregularidades encontradas en la lista del mandatario provincial, y revelaron: "Nosotros le pedimos a la Junta que sea flexible".En ese sentido, indicaron que "hay que hacer la cosas legalmente, de manera transparente", y resaltaron que "cumplimentar la cantidad necesaria de avales es un requisito mínimo para una contienda electoral". "La democracia partidaria hay que tomarla con seriedad y respetar los requisitos básicos", subrayaron.De todas maneras, reconocieron que a pesar del plazo "siguen algunas irregularidades" en la lista "Federales, un grito de corazón", pero "no llegar al piso de avales es inadmisible y sobre todo ilegal".En este marco, Teresa García dialogó con A24 y explicó en profundidad la situación de las elecciones partidarias del 17 de noviembre: "Cuando uno presenta una lista tiene que tener avales como cuando se va a sacar un préstamo al banco, tiene que ofrecer garantías.. De hecho los números son contundentes: de 70.000 avales que presentaron, realmente certificados hay 48.000. Hay mucho faltante de documentación. Le hemos dado este plazo porque la decisión de Cristina es competir, no por capricho".Al respecto, reveló: "Hoy me enteré que llegó a la Junta una comunicación dede la lista de Quintela que son Mario Daniele de Tierra del Fuego y Ricardo Furlán de Tierra del Fuego. También con el agravante que ha renunciado en estos días el apoderado de la lista Busatto de Santa Fe. Desistieron de participar de la lista pero no sabemos los motivos".La boleta de Cristina Kirchner lleva 113 nombres, entre candidatos titulares y suplentes. Hay cinco vicepresidentes: José Mayans, Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanelli.