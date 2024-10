Ricardo Alfonsín criticó a la UCR y propuso la formación de un frente republicano: "Hay que frenar a Milei"

Ricardo Alfonsín se refirió a la actitud que tuvo la UCR con el apoyo a Mauricio Macri y Cambiemos y en la actualidad al presidente Javier Milei y La Libertad Avanza, con el respaldo de los "radicales dialoguistas" a las iniciativas del Gobierno: "Hay que frenar a Javier Milei". "Nosotros estamos trabajando junto con Forja y Libres del Sur en un frente para construir un espacio republicano, no solo de palabra, democrático y respetuoso", para arreglar un triunfo en las próximas elecciones del 2025."Tenemos que terminar con las mayorías de Milei en el Congreso y la única manera de evitarlo es ponerle un freno a esas políticas que piensan cerrar o arancelar las universidades...", aseguró sobre el líder de LLA. el político recordó así los cuestionamientos que recibió de sus propios correligionarios: "En 2015 me criticaban mucho y no escuchaban las opiniones de los que creíamos que se estaban equivocando mucho con el apoyo a Cambiemos", reflexionó.En este sentido, recordó la actitud "acrítica" y "seguidista" del partido centenario que integró el espacio del expresidente Macri. "El radicalismo actuó como que no tuviera derecho a opinar sobre los errores que se cometían y cuyas consecuencias pagó la población argentina", remarcó Alfonsín en nota con C5N.Nombró al grupo de diputados radicales que cenó en Olivos con el presidente y apuntó: "Son los que votaron exactamente en contra de lo que habían votado 15 días antes, y es escandaloso. Muchos de esos diputados votaron todas las iniciativas de Milei, la ley Bases, el RIGI, no rechazaron el DNU. Se apartaron de la ideología del partido radical". "En las derechas discuten si van juntos o separados. También tenemos que discutir en el progresismo y tácticamente creo que en estas elecciones del 2025 nos conviene que cada uno vaya con sus colores", sostuvo Alfonsín.También cuestionó el rol de la mayoría de los partidos políticos en la actualidad: "Los partidos se han convertido en una maquinaria electoral, donde sólo les importa ganar las elecciones, sin programa alguno. Nosotros nos oponemos a esa idea de hacer política".