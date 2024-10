Elecciones en Uruguay: se elige nuevo presidente y renovación del Parlamento

Unos 2,7 millones de ciudadanos uruguayos votarán en un proceso obligatorio, que también incluye dos plebiscitos. De no alcanzar el 50 % de los votos, los dos candidatos con mayor apoyo irán a una segunda vuelta el 24 de noviembre.Hasta las 19.30, los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay podrán acercarse a los centros de votación para emitir su sufragio. En caso de no conocer el lugar establecido, es posible consultar aquí el padrón electoral para conocer el lugar en el que emitir el voto.En este caso, a diferencia de las internas, acudir a las urnas es obligatorio, de manera que quienes no emitan su voto tendrán que pagar una multa de 1 Unidad Reajustable (UR), equivalente a 1.740,23 pesos, que será del doble para funcionarios públicos o profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (UdelaR).Una vez concluida la votación, salvo casos excepcionales donde deba extender por presencia de votantes en los locales, comenzará la apertura de sobres y el conteo para definir, previsiblemente antes de la medianoche, si hay un presidente electo o dos rivales para un balotaje, además de conocer a los legisladores electos y la suerte de las iniciativas sobre el sistema de seguridad social y los allanamientos nocturnos.Los candidatos presidenciales serán 11, entre los que destacan Yamandú Orsi (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado), mientras que también aparecen otros integrantes de la coalición como Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente).También se postularán Gustavo Salle (Identidad Soberana), Gonzalo Martínez (Unidad Popular), Eduardo Lust (Partido Constitucionalista Ambiental), César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente), Guillermo Franchi (Por los Cambios Necesarios) y Martín Pérez Banchero (Avanzar Republicano).Si ninguno de los candidatos alcanza el 51% de los sufragios, los dos más votados definirán la presidencia en una segunda vuelta, que se realizará el 24 de noviembre.