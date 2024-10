Sigue el optimismo de mercado: el Riesgo País se acerca a los 900 puntos

El clima inversor en Argentina presenta una notable mejoría, con un aumento significativo en las acciones y bonos, a pesar de que el riesgo país se acerca a los 900 puntos. La reciente finalización de la fase 1 del blanqueo ha generado un ambiente favorable, donde los inversores ven señales positivas en el panorama económico del país. "El BCRA comprando reservas, anuncios de préstamos de organismos internacionales, junto con indicadores de alta frecuencia marcando una inflación de octubre en 3% fueron claves en la caída del Riesgo País", afirmó Roberto Geretto de AdCap Grupo Financiero.

El optimismo se refleja en el panel líder, donde el S&P Merval ha logrado perforar la barrera de los 1.500 puntos, impulsado principalmente por las acciones de los bancos. En particular, el BBVA lidera el camino con un aumento del 5,4%, seguido por Banco Macro y Supervielle, que también muestran incrementos notables. Los papeles que cotizan en Wall Street también han experimentado una escalada, con subidas de hasta el 6%, lo que refleja un renovado interés por parte de los inversores.Sin embargo, no todo es color de rosa. Aún persisten dudas sobre el futuro del cepo cambiario y la sostenibilidad de las medidas implementadas por el gobierno. "El sentimiento de los inversores hacia Argentina mejoró significativamente en los últimos meses y ahora parece que el gobierno probablemente podrá hacer frente a los pagos de la deuda soberana que vencen el año próximo", señalaron desde Capital Economics.A pesar de esto, el informe advierte que "todavía no hay señales reales de que el gobierno vaya a abordar uno de los problemas subyacentes clave que se esconden tras los problemas económicos de Argentina: la sobrevaluación del peso".