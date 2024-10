Fernández Sagasti sobre el PJ: "El apoderado de Quintela entró a Casa Rosada a pedir ayuda para judicializar"

Anabel Fernández Sagasti, la apoderada de la lista de Cristina Kirchner para las elecciones en el Partido Justicialista (PJ) consideró que el sector de Ricardo Quintela busca "poner al PJ a negociación por lo que pasa en La Rioja", tras la visita del representante legal de la nómina "Federal", Jorge Yoma, a Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Javier Milei, en Casa Rosada

"Es una pena que decidieran judicializar las elecciones. Es más obvio que nunca lo que querían hacer con el PJ, ponerlo a negociación por lo que pasa en La Rioja", advirtió la senadora nacional mendocina en diálogo con AM 750.En ese sentido, recordó cómo el sector de la ex presidenta planteó un diálogo para la unidad que Quintela no atendió, pero luego no pudo hacer que su lista sea legal y fue a la justicia.“Cuando Cristina decidió aceptar la postulación a presidir el Partido Justicialista a nivel nacional, empezaron negociaciones porque Quintela venía diciendo que también quería ser presidente del Partido Justicialista. Se hicieron negociaciones, todos sabemos que Cristina llamó a Quintela para hacer una lista de unidad, él no le devolvió el llamado, hasta que llegamos a la presentación de listas del 19 de octubre”, dijo.Sagasti recordó que "la presentación de la lista de Quintela fue muy defectuosa, muy floja de papeles, no tenían candidatos, no tenían los avales suficientes"."La realidad es que no querían competir y yo lo entiendo porque es como si vas a un partido, Víctor Hugo, y te olvidás las camisetas, la pelota, el arquero, y la verdad es que si competís contra Messi yo también me olvidaría algunas cosas para no competir”, ironizó la dirigente mendocina.Por eso, lamentó que "la judicialización de la política ahora viene de los propios compañeros del Partido Justicialista" y apuntó contra el encuentro con Francos en Casa Rosada."Es una verdadera pena porque a partir de que decidieron judicializarlo, vimos un montón de situaciones que, bueno, ahora más que nunca Cristina tiene que ser la presidenta del partido, porque lo vimos al apoderado de la lista de Quintela, Yoma, entrar a la Casa Rosada a pedir ayuda para judicializar e ir a la justicia".Y continuó: "Ayer lo vimos en La Nación+ criticando el peronismo y a Cristina; entonces está más obvio que nunca lo que querían hacer con el partido justicialista, que es ponerlo a negociación del malestar financiero que tiene la provincia de La Rioja y no a merced de construir una oposición seria y una opción de gobierno para cuando Milei termine su mandato, que casi no nos va a quedar país".“Creo que las cosas ya cambian a claroscuro, porque una cosa es una disputa entre compañeros, que no hay que tenerle miedo a la discusión interna y otra cosa es irle a pedir a un Gobierno y encima un Gobierno como Milei que se meta en una interna del Partido Justicialista, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es todo lo contrario, ser una oposición clara y nítida y ponerle límites a este Gobierno que está destruyendo a los argentinos”, añadió.Y finalizó: "Nosotros los que estamos bajo la conducción de Cristina estamos muy contentos y ha revitalizado mucho la militancia, la posibilidad de militarla, ir a visitar afiliados y contar el programa que tiene Cristina para los afiliados del partido y cómo vamos a reconstruir al peronismo”.