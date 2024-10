"Los machirulos arrastrados del poder hacen juego entre ellos": Mayra Mendoza sobre Quintela, Yoma, Milei y Macri

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, salió al cruce de las recientes declaraciones del apoderado de la lista de Ricardo Quintela, Jorge Yoma, quien atacó a la funcionaria kirchnerista Teresa García. Mendoza, referente de La Cámpora, utilizó su cuenta en la red social X para manifestar su apoyo a García y cuestionar la conducta de ciertos sectores dentro del peronismo. En su mensaje, hizo hincapié en la necesidad de una conducción firme bajo Cristina Fernández de Kirchner al frente del Partido Justicialista (PJ) nacional.

Nueva versión de “TODO TIENE QUE VER CON TODO” CFK dixit.



👉🏽 Los machirulos arrastrados del poder hacen juego entre ellos. Atacan a mujeres que defienden al verdadero peronismo y a la Argentina.



No sorprende que @NegroYoma intente descalificar a una compañera con tanto… — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 29, 2024

Además, solicitó explicaciones sobre la visita de Yoma a la Casa Rosada, sugiriendo que "lo de la deuda de Nación con La Rioja, justo en este contexto, después de meses de que no les dieron respuesta, no suena creíble".Mendoza subrayó que el peronismo necesita "ordenarse y enderezarse, no someterse", enfatizando que el verdadero peronismo es el que puede enfrentar los desafíos actuales, como la pobreza que afecta a más del 50% de la población nacional y casi al 60% en el conurbano bonaerense.Criticó a aquellos que, en vez de defender a Cristina y al movimiento, se encuentran en silencio o combatiéndola. Concluyó que, con el tiempo, se hace evidente que algunos que se autodenominan compañeros peronistas han dejado de lado sus principios.