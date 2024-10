Privatización: Omar De Marchi asume como vicepresidente de Aerolíneas Argentinas

El dirigente del PRO Omar de Marchi dejó su cargo de secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno para asumir la vicepresidencia de Aerolíneas Argentinas, en momentos en que la gestión libertaria impulsa la privatización de la empresa. Fuentes del Gobierno informaron que el funcionario deberá abocarse a la reorganización y puesta en valor de la compañía estatal, con el objetivo de facilitar su eventual venta.El ex intendente de Luján de Cuyo y ex diputado había tenido en su antiguo rol un tropiezo con el fracaso en la aprobación de la primera versión de la Ley Bases. Posteriormente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quedó al frente de esas negociaciones con los bloques opositores, y el dirigente mendocino siguió en su cargo con bajo perfil.Ahora pasará a integrar la conducción de la línea de bandera como segundo del presidente Fabián Lombardo, en un momento sensible por los conflictos con los gremios. "Esta mañana, la Asamblea de Accionistas de Aerolíneas Argentinas designó a Omar De Marchi como director y vicepresidente del directorio de la compañía. De Marchi es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de Alta Dirección de la Escuela de Negocios y la Universidad Francisco de Vittoria de Madrid", informó Aerolíneas Argentinas.En el comunicado, se destacó que "su carrera profesional registra una amplia experiencia en la actividad legal y empresaria, además de haber ocupado cargos en importantes posiciones del poder legislativo y ejecutivo, tanto provincial como nacional", por lo que ayudará "en el proceso de transformación profunda que está atravesando" la línea de bandera.De Marchi será reemplazado en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias por el macrista Oscar Moscariello, ex legislador porteño y actual secretario general del Partido Demócrata Progresista.