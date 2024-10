Espinoza respaldó a Cristina Kirchner para el PJ, pidió unidad y cuestionó a Quintela por ir a la Justicia

.@CFKArgentina tiene el liderazgo, la experiencia, la convicción y la fortaleza para llevar adelante nuestro Partido, y para demoler este salvaje ajuste y la falta de empatía del Gobierno nacional por nuestra gente. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) October 30, 2024

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, expresó su respaldo a Cristina Kirchner como candidata a presidir el Partido Justicialista (PJ) Nacional, destacó su "liderazgo, experiencia, convicción y fortaleza" para conducir al peronismo ante el "salvaje ajuste" de Javier Milei, a la vez que pidió "dejar de lado las diferencias" y "priorizar la unidad" y cuestionó a Ricardo Quintela por el riesgo de judicializar la herramienta electoral pese al "respecto" que tiene por el gobernador de La Rioja."Los peronistas desde siempre hemos tenido la firme convicción de que, respetando los procedimientos democráticos, debemos superar nuestras diferencias internas con el intercambio de ideas, pero siempre dentro de nuestro espacio, el PJ Nacional", escribió el jefe comunal a través de redes sociales.En ese sentido, Espinoza expresó que ante "la falta de coincidencias", las y los peronistas deben "responder con más vocación por lograr la unidad, y más esfuerzo por entender a las y los demás compañeros"."En La Matanza, como hicimos siempre, llamamos a la unidad, y pedimos que cesen las situaciones que atentan con ella y nos ponen en riesgo institucional. Sin dudas, el camino no es recurrir a la Justicia Electoral para abrir la puerta a una eventual intervención de nuestro Partido", enfatizó el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).Espinoza destacó que el peronismo "necesita de su brazo electoral en plenitud de sus funciones" y que no se puede "permitir que, en este momento tan terrible para el país, seamos nosotros quienes causen impactos negativos, cuando lo que necesitamos es encontrar la salida a la crisis que genera Milei"."Por eso mismo, desde el respeto y el aprecio que le tenemos, disentimos con el compañero Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en su postura de recurrir a la Justicia Electoral. Ya hemos sufrido una intervención nacida en el gobierno de Macri, debemos aprender de esos errores", sostuvo.En ese punto, expresó su apoyo a la candidatura de Cristina: "@CFKArgentina tiene el liderazgo, la experiencia, la convicción y la fortaleza para llevar adelante nuestro Partido, y para demoler este salvaje ajuste y la falta de empatía del Gobierno nacional por nuestra gente"."Nuestro fin debe ser unirnos y fortalecernos, no desgastarnos y lastimarnos. Ha sido siempre el Peronismo quien ha sacado a la Argentina de las peores crisis, y quien ha logrado siempre el ascenso social y una vida de mayores oportunidades. Ese es el Peronismo que debe primar", enfatizó.El intendente matancero destacó que "el PJ es la principal herramienta para defender a nuestro pueblo, levantando siempre nuestras banderas históricas: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social"."Por todo esto, compañeras y compañeros dejemos las diferencias a un lado y puertas adentro. Seamos más fuertes, prioricemos la unidad, el diálogo, el respeto, el bien común, que es lo mejor para el Movimiento, y será lo mejor para la Argentina", cerró.