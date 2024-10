Santiago Bausili abierto a las fintech: "Trabajamos para nivelar la cancha y que no haya rivalidad" con los bancos

En un encuentro en la Usina del Arte, Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se refirió a la relación entre las fintech y los bancos, destacando la importancia de una colaboración armoniosa en el sistema financiero. Durante una charla con Mariano López, presidente de la Cámara Argentina Fintech, Bausili enfatizó que la disputa entre ambos sectores no es necesaria y abogó por un enfoque de complementariedad. "No nos imaginamos cómo los bancos pueden crecer y competir sin la parte tecnológica, y probablemente la amplia mayoría de los proyectos tecnológicos tengan una vida muy limitada sin la parte financiera", comentó.



El presidente del BCRA subrayó la necesidad de crear un entorno regulatorio equitativo: "Hay que trabajar en nivelar la cancha para que no se produzca esta rivalidad. Que las reglas sean las mismas para todos y que sean justas, que sean un valor agregado y no un costo o impedimento". Este enfoque busca fomentar un ecosistema donde tanto fintech como bancos puedan prosperar en conjunto, en lugar de verse como adversarios.

Bausili también abordó el papel del regulador, señalando que debe haber una mayor interacción entre la industria y las autoridades. "Hay otra batalla cultural que hay que dar: cómo la industria está más sometida al regulador y no verlo como una herramienta", afirmó. En este sentido, alentó a los actores del sector fintech a proponer proyectos y a no esperar instrucciones gubernamentales, destacando la importancia de la iniciativa privada en la transformación del sistema financiero.

Bausili hizo hincapié en que los proyectos provenientes de la industria no deben basarse en "arbitrajes financieros temporarios", sino que deben enfocarse en desarrollar un verdadero valor agregado para los usuarios, facilitando así el ahorro y la inversión. Con este enfoque, Bausili busca cimentar un futuro más colaborativo y eficiente para el ecosistema financiero argentino.