Tras levantarse el paro, Belliboni apuntó contra la UTA: "Es histórico, siempre traiciona a sus trabajadores"

El dirigente del Polo Obreroapuntó contra a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) luego de que levantaran el paro este jueves y señaló que “es histórico que traiciona a sus trabajadores” luego de que el sindicato decidiera levantar el paro de colectivos que estaba previsto para este jueves tras llegar a un acuerdo con el Gobierno y empresarios.", señaló Belliboni en diálogo con Radio Splendid acerca de la medida de fuerza de todos los medios de transporte, menos los colectivos, que se realizó el miércoles. Y manifestó ante la cancelación del paro de colectivos que se había adelantado para este jueves: "".Además, indicó que "no hay ningún canal de diálogo para absolutamente nada, para ningún sector" y dijo que “"La situación social se agrava en las cuestiones más elementales, como la asistencia alimentaria", recordó y criticó: "El Gobierno, en vez de intentar que el ajuste no sea tan fuerte para los que menos tienen, avisa que esto va a seguir".Además, señaló que es mentira” que “el ajuste lo iba a pagar la casta” como había dicho Javier Milei, de quien señaló que “traicionó a su electorado"."", consideró.Ayer, tras casi tres horas de negociaciones, el Gobierno acordó con la UTA y con los empresarios del sector un aumento salarial para los choferes y se levantó el paro de colectivos que había sido convocado para este jueves 31 de octubre.Las autoridades de la Secretaría de Trabajo mantuvieron desde las 17 una reunión virtual con los representantes del gremio liderado por Roberto Fernández y también con las cámaras que agrupan a las empresas que operan el servicio, que fueron invitadas esta misma mañana. Del encuentro no participó el titular de la cartera, Julio Cordero, ya que está de viaje, pero en su lugar estuvo el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Martín Huidobro, que suele quedar al frente de estas conversaciones.El Gobierno presentó una última oferta que conformó a todas las partes y, de esa manera, la UTA se comprometió a dejar sin efecto la medida de fuerza que iba a comenzar a las cero horas de este jueves.Los choferes de colectivos pedían un aumento del 24,7% retroactivo a los salarios de agosto. La remuneración básica se ubica en $1.060.000. Por su parte, las empresas exigían una actualización del boleto o de los fondos que reciben del Estado en concepto de subsidios para poder incrementar el sueldo a los colectiveros.