"No podía ser reprogramado": el Gobierno tuvo que cancelar un vencimiento con el FMI por 756 millones de dólares

El Gobierno nacional anunció que mañana realizará un pago de US$ 756 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente a los intereses del préstamo vigente por un total de US$ 42.181 millones. Este pago, al ser de intereses, no puede ser reprogramado como se hizo en ocasiones anteriores, lo que refleja la rigidez de las obligaciones financieras del país en el contexto actual.

Durante noviembre, los pagos en moneda extranjera de Argentina ascenderán a un total de US$ 984 millones, sumando también US$ 187 millones en cancelaciones con otros organismos internacionales. Esta situación se presenta en un momento de cierto alivio para las reservas internacionales, que, gracias al blanqueo, alcanzan los US$ 29.879 millones. Sin embargo, las reservas netas se encuentran en negativo, aproximadamente en US$ 2.000 millones, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad económica.Es importante destacar que esta cancelación afectará las reservas brutas del país, que se verán reducidas la próxima semana. En un octubre sorpresivo, el Banco Central ha logrado comprar más de US$ 1.500 millones, impulsado por la liquidación del agro y el sector energético, además del flujo proveniente del blanqueo de capitales. Estos factores han aportado una relativa fortaleza a las reservas, aunque la situación sigue siendo delicada.A su vez, el FMI está llevando a cabo la octava y novena auditoría del programa vigente, cuya aprobación podría permitir un desembolso de US$ 1.000 millones. No obstante, durante la reciente Asamblea Anual del organismo en Washington, el ministro de Economía, Luis Caputo, no logró avanzar en la discusión de un nuevo programa que brinde alivio ante los próximos vencimientos. Para el 2025, Argentina deberá afrontar pagos de US$ 3.000 millones, divididos en partes iguales cada semestre, lo que plantea un desafío significativo para la economía nacional.