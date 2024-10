No alcanza ni para cargar medio tanque de nafta: ATE rechazó la paritaria que ofreció el Gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la paritaria que ofreció el Gobierno de Javier Milei del 2% para noviembre y del 1% en diciembre, además de un bono por única vez de $30.000 no remunerativo.El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el dinero del bono “no alcanza ni para cargar medio tanque de nafta” y que “se necesitarían cuatro” para pagar la factura de la luz.“Esta paritaria fue un nuevo capítulo en la historia de terror que viven los estatales desde el 10 de diciembre. Además, el incremento salarial tiene nulo impacto en el bolsillo de los trabajadores. El Gobierno ha decidido pasar por la trituradora los salarios del Sector Público”, señaló Aguiar.Asimismo, sostuvo que, actualmente, los sueldos en la Administración Pública “están lejos de cubrir las prestaciones mínimas que están garantizadas por la ley”. “El empobrecimiento de toda la planta estatal ha sido abrupto. En tan solo 11 meses, el poder adquisitivo ha sido pulverizado”, añadió.“¿Quién podría avalar un 1% de aumento o un mísero bono por única vez? Seguramente alguien que no siente en carne propia las necesidades de los trabajadores. Sólo podría acordar una recomposición de esta naturaleza alguien que ya no vive ni piensa como los trabajadores”, señaló Aguiar.En la misma línea, destacó que la última negociación del año “acelera la conflictividad” porque “en Navidad y Año Nuevo todo aumenta y estos números estarán aún más desfasados”.Según el comunicado que circula desde ATE, el 2024 para sus trabajadores “cerrará con un aumento salarial del 73%”, mientras que la inflación acumulada “en lo que va del año ya supera el 101,6% a falta de tres meses por computar”; si continúan los salarios por debajo de la canasta familiar, “la pérdida del poder adquisitivo en el sector público alcanzaría el 50%”.