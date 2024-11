Confirman el primer caso autóctono de dengue en la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó el primer caso autóctono de dengue, confirmado por laboratorio, correspondiente al serotipo DEN-1 y que no registra antecedente de viaje. Se trata de un hombre de 32 años residente del partido de La Matanza, quien el 14 de octubre pasado comenzó a presentar fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos y sarpullido, pero no requirió internación., indicó oficialmente la cartera conducida por Nicolás Kreplak.El Ministerio de Salud bonaerense indicó además que, desde la interrupción de los brotes de dengue en la segunda quincena de junio a la fecha, en la provinciaEl mosquito Aedes aegypti tiene hábitos domiciliarios y se reproduce en cualquier recipiente natural o artificial que contenga agua; sus huevos pueden resistir las condiciones ambientales secas durante más de un año, siendo esta una de las estrategias más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse.- Eliminar criaderos potenciales de mosquitos mediante tareas de descacharrado es la medida preventiva más eficaz frente al dengue.- Descartar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua de lluvia (como latas, botellas vacías, neumáticos, macetas, etc.).- A los recipientes útiles, como baldes y palanganas, es necesario vaciarlos y dejarlos boca abajo para que no junten agua.- Las canaletas deben mantenerse limpias y libres de hojas todo el año.- En el caso de los recipientes utilizados para contener agua (como tanques y barriles) es importante mantenerlos tapados.- El agua de bebederos de animales y de floreros en el interior y exterior de la casa deben ser renovados cada tres días.- Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.- Aplicarse repelente, en especial al estar al aire libre.