Deuda externa: el sector privado acumula endeudamiento por US$ 104.592 millones en medio de un año de ajustes

La deuda externa del sector privado argentino mostró un crecimiento interanual de US$ 11.052 millones, impulsado principalmente por los compromisos comerciales de las empresas. Según el informe del Banco Central, al cierre del segundo trimestre de 2024, la deuda totalizaba US$ 104.592 millones, aunque reflejaba una leve baja en comparación con el trimestre anterior.

En términos trimestrales, se registró una disminución de US$ 1.955 millones en el saldo total de la deuda externa privada, debido a un ajuste en la deuda comercial por US$ 1.731 millones y una reducción en la deuda financiera por US$ 225 millones. A nivel interanual, el aumento se atribuyó al crecimiento de la deuda comercial, que experimentó un alza significativa, mientras que las cancelaciones de deuda financiera contribuyeron a moderar la suba. La deuda comercial del sector privado alcanzó los US$ 64.283 millones al 30 de junio, con una notable participación de los compromisos por importaciones.En el desglose por rubros, los compromisos asumidos por importaciones de bienes sumaron US$ 45.288 millones, experimentando una baja de US$ 949 millones en el trimestre. Sin embargo, comparado con el año anterior, el aumento fue de US$ 11.676 millones, reflejo de un mayor endeudamiento por parte de las empresas en un escenario de restricciones cambiarias y crecientes costos de importación.La deuda generada por servicios se mantuvo en US$ 13.003 millones, sin variación en el trimestre, pero acumulando un incremento de US$ 1.327 millones en la comparación interanual, consolidando una tendencia de endeudamiento en este rubro.