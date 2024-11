"Dios mio, qué feo, cómo la volaron": Mirtha Legrand cruzó a Adorni por la salida de Mondino

En una nueva emisión de *La Noche de Mirtha*, la icónica conductora Mirtha Legrand protagonizó un tenso momento junto al vocero presidencial Manuel Adorni al abordar la salida de la canciller Diana Mondino. Legrand, fiel a su estilo incisivo, cuestionó los motivos detrás del despido de Mondino y no dudó en expresar su sorpresa, generando un ambiente de incomodidad en la ‘mesaza’.

Lejos de quedarse conforme, Mirtha continuó en defensa de Mondino: “¡Cómo la volaron! Pobre, qué feo. De una hora para otra. Ella vino acá y me pareció encantadora”. Adorni, en una posición incómoda, respondió: “Es una persona sensacional, pero quien no empuja la agenda del presidente no tiene lugar en el gobierno”. La tensión era palpable en la mesa, con un Mirtha que insistía en la crueldad de la decisión.

La charla comenzó cuando Mirtha, con evidente asombro, comentó sobre el despido de la exministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:. Intentando restarle gravedad al tema, Adorni respondió que Mondino no era la primera funcionaria en abandonar el gobierno, recordando que ya habían ocurrido otros despidos en los últimos diez meses. Sin embargo, esta respuesta no calmó la curiosidad de Legrand, quien decidió ahondar en las razones de la salida.El momento más tenso de la noche surgió cuando Mirtha cuestionó el apoyo de Mondino a Cuba y preguntó: “¿Por qué apoyó a Cuba? ¿Tenía instrucciones de hacerlo?”. Adorni explicó que Mondino había votado en contra del bloqueo a Cuba, una postura que iba en contra de la línea del gobierno, alineado con Estados Unidos e Israel. “Cualquiera que conoce al presidente sabe que está alineado con Estados Unidos e Israel. No hay necesidad de votarlo”, afirmó Adorni, en un intento por justificar la decisión del Ejecutivo.