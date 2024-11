Aerolíneas Argentinas suspendió las negociaciones salariales en respuesta a medidas de fuerza gremiales

La dirección deinformó la suspensión de las negociaciones salariales con los gremios de pilotos, tripulantes y personal de rampa y check-in, debido a las medidas de fuerza recientes que afectaron a su servicio.En un comunicado oficial emitido en la mañana de este lunes, la empresa indicó quey perjudicódirectamente a los pasajeros.Según el comunicado de Aerolíneas, la compañía había retomado el jueves pasado la mesa de negociación salarial con APLA, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), en el encuentro participaron altos funcionarios del área de Transporte y de la Jefatura de Gabinete, junto con los secretarios generales de los sindicatos implicados, quienes habían solicitado la reapertura de las paritarias en varias oportunidades.El objetivo era llegar a un acuerdo para evitar mayores perjuicios a los pasajeros. Sin embargo, el fin de semana APLA, liderado por, optó por medidas que resultaron en la cancelación de cuatro vuelos internacionales. Según Aerolíneas Argentinas, este conflicto dejó a 2.178 pasajeros varados, afectando sus planes de viaje.Desde la dirección señalaron que el sindicato APLA no mostró interés en evitar las cancelaciones. La compañía afirmó que contaba con los medios para evitar la interrupción de los vuelos, pero que el gremio de pilotos no cooperó en este sentido, los acusó de llevar a cabo una “provocación irresponsable” y señaló que los líderes gremiales utilizaban el conflicto salarial como excusa para llevar adelante una disputa de carácter político, sin considerar el impacto en los pasajeros ni en el funcionamiento de la aerolínea.Mientras que APLA responsabilizó a la dirección de Aerolíneas Argentinas por la falta de avances en las negociaciones salariales y criticó la gestión de los directivos Fabián Lombardo, gerente general de la empresa, y Juan Pablo Alvarado, subgerente. Según el sindicato, la administración actual no posee la experiencia necesaria para resolver los problemas de la aerolínea y para garantizar el servicio a los pasajeros. Además de la demanda de un aumento salarial del 90% para cubrir la pérdida de poder adquisitivo desde mayo de 2024, APLA denunció el deterioro de las condiciones laborales de sus afiliados.que las medidas de APLA están generando a la empresa. A su vez, la aerolínea manifestó su “profunda preocupación” por el impacto en los pasajeros, quienes se vieron directamente afectados en sus planes de viaje debido a la cancelación y modificación de vuelos.