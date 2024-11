La declaración jurada de Milei: a fines de 2023, el libertario quintuplicó su patrimonio

La Oficina Anticorrupción dio a conocer las nuevas declaraciones juradas de los funcionarios públicos correspondientes a 2023, entre ellas la de Javier Milei. El mandatario pasó de 21 millones de pesos a 125 millones de pesos al final del año pasado, luego de que el libertario declarara una nueva cuenta en dólares que le permitió alcanzar un crecimiento patrimonial de casi el 500% en apenas 12 meses.Durante el transcurso de 2023, el patrimonio de Milei (entonces diputado nacional y candidato) marcó un crecimiento del 495%, una cifra muy superior a la inflación. Así lo muestra la declaración jurada que él mismo presentó el pasado viernes 1 de noviembre. El libertario registró una nueva cuenta con 65 mil dólares y su patrimonio pasó de los 21 millones de pesos a principios del año electoral a 125 millones de pesos para cuando se calzó la banda presidencial.Cabe recordar que al principio de ese año, Milei había declarado un inmueble a su nombre en la Ciudad de Buenos Aires y dos autos de alta gama (un Mercedez Benz Sprinter y un Peugeot RCZ). Además, su cuenta bancaria tenía 2.766.860 de pesos divididos en tres cajas, mientras que su cuenta en dólares registraba 20.000 dólares (equivalente a 3.539.200 pesos).En conjunto, esto sumaba una fortuna total declarada de alrededor de 21 millones de pesos. Ahora bien, para fines del año, sus bienes sufrieron una curiosa valorización. Su inmueble en Capital Federal duplicó su valor, pasando de 6 millones de pesos a 13 millones de pesos (cifra que aún resulta baja para el valor del mercado).Entre tanto, sus autos cuadruplicaron su valor a lo largo del año a pesar del aumento en su kilometraje y a la amortización que debería generarse por el uso.Por otro lado, mientras aseguraba públicamente que “el peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono”, no se deshizo de sus cuentas en pesos. De hecho, estas pasaron de 2.766.860 a 8.392.668 pesos, una cifra muy por encima de la inflación.Sin embargo, lo más llamativo es lo que ocurrió con sus cuentas en dólares, ya que a la de 20 mil dólares que había declarado a principios de 2023 se sumó una nueva por un monto de 65 mil dólares (que a moneda local se valorizó en casi 53 millones de pesos). Este ingreso no recibió ninguna explicación por parte del Presidente.Este aumento patrimonial resulta aún más extraño si se tienen en cuenta sus gastos durante la campaña electoral. Como Presidente electo estuvo más de un mes alojado en la suite presidencial del Hotel Libertador. Si bien el hotel es propiedad de uno de sus “amigos”, Eduardo Elsztain, el libertario aseguró que pagó con tarjeta de crédito y de su propio bolsillo alrededor de 2 millones de pesos. A esto se suman sus viajes a Estados Unidos antes de su asunción, uno de ellos con Elsztain y el recientemente nombrado Canciller Gerardo Werthein.Otra particularidad de la declaración jurada es que Milei sólo declaró ser licenciado en Economía, pero no mencionó el doctorado honoris causa que recibió en 2022 por parte del Instituto Universitario ESEADE (Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas), de manos de Alberto Benegas Lynch.