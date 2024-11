Francos reemplazó el gas de Bolivia por el de Vaca Muerta: "No vamos a hacer beneficencia con nadie"

En un acto celebrado en La Carlota, Córdoba, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó la importancia de la puesta en servicio de la primera etapa del Gasoducto Norte, que marca el fin de las importaciones de gas desde Bolivia. "No vamos a hacer beneficencia con nadie, vamos a utilizar nuestro gas, que va a ser un tercio del valor del que veníamos importando", afirmó Francos, resaltando así los beneficios económicos de esta medida para el país.

La obra, ejecutada en un tiempo récord gracias a la participación privada, permitirá que Argentina utilice el gas de Vaca Muerta para abastecer a las provincias del centro y norte del país. Francos destacó la eficiencia del sector privado en la construcción de esta infraestructura, anticipando que podría ser "la última obra financiada por el Estado nacional", ya que ahora el sector privado está dispuesto a invertir en proyectos energéticos de gran envergadura.Por su parte, el secretario de Energía, Daniel González, subrayó el impacto nacional de Vaca Muerta, que ya no solo beneficia al sector geográfico donde se produce, sino que se extiende a otras regiones. "Argentina está viendo cómo el enorme potencial de Vaca Muerta puede llegar a Córdoba y al norte del país", explicó, destacando que el gasoducto permitirá asegurar gas y energía eléctrica para varias décadas.Desde el sector privado, Damian Mindlin, presidente de SACDE, celebró el cambio de dirección en la política energética, calificando este día como "histórico". Mindlin criticó la política anterior de importación de gas, argumentando que "Argentina ha pagado US$ 20,000 millones por el gas boliviano, divisas que salieron del país". Añadió que contar con gas argentino por 150 años a un costo mucho menor que el boliviano era una oportunidad que no se debía desperdiciar.El Gasoducto de Integración Federal La Carlota-Tío Pujio, junto con los nuevos loops en el Gasoducto Norte, incrementará la capacidad de transporte de gas a 15 millones de metros cúbicos, asegurando así el suministro a provincias del centro y norte. Este proyecto no solo garantiza el autoabastecimiento, sino que también da un nuevo impulso a la infraestructura energética del país, fortaleciendo su independencia y sostenibilidad energética.