Macri elogió el milagro de Milei, le pidió desarmar Aerolíneas y le advirtió que es real el cambio climático

El expresidente Mauricio Macri marcó sus diferencias con respecto a Javier Milei sobre la auditoría en Cancillería, pero resaltó el trabajo económico que realizó la administración libertaria para controlar la inflación, la suba del dólar y que baje el riesgo país: “Ha hecho un milagro”. Además, dio detalles sobre su relación con el mandatario nacional y señaló que hablan “a verdad limpia”. “Tengo una excelente relación humana, personal con el presidente Milei. Cuando comemos milanesas es a verdad limpia. No está de acuerdo, pero escucha”, contó Macri. “Era prácticamente imposible evitar una hiperinflación y ellos lo lograron”, elogió.Sin embargo, enfatizó que uno de los puntos claves para la estabilidad son las reglas que “las dan las instituciones”. “El riesgo país recién está bajando de los 1000 (...) Necesitamos inversiones para que pongan fábricas”, indicó. “Lograron un equilibrio macroeconómico impresionante. En nuestro gobierno lo logramos por la cara institucional, porque fuimos contra el terrorismo, fuimos por las libertades y las democracias y en contra de las dictaduras, como la de Maduro y la de Irán”, recordó el titular de Pro.Por otro lado, consultado sobre la intención del Ejecutivo de echar a los diplomáticos que participaron del voto contra el embargo a Cuba en las Naciones Unidas, Macri criticó a Milei por esa decisión y sostuvo que se trata de uno de las dos intuiciones del Estado en donde “realmente se acatan las órdenes”.“Se informa mal al Presidente. Los dos lugares donde la gente realmente acata las órdenes son las fuerzas de seguridad y los militares, y en la Cancillería. En el resto del Estado, todos intentan hacer trampa”, definió.En ese sentido, insistió: “El jefe de la política exterior es el presidente”. Asimismo, resaltó que los embajadores y diplomáticos pueden presentarle diferentes informes que pueden no estar emparentados ideológicamente con lo que piense Milei, pero que de igual forma debería escucharlo, pese a que la decisión final es suya. “Uno debe profundizar la relación con los países porque, al final del día, eso es lo más importante, especialmente cuando hemos perdido tanto terreno”, dijo el titular de Pro y agregó: “Necesitamos ser amigos de todos los países del mundo que respeten mínimamente los valores en los que creemos. Hay que tener una apertura inteligente”.Macri reconoció similitudes en la política exterior de Milei con las que mantuvo en su gobierno, con una alineación con países de Occidente, en especial con Estados Unidos e Israel, y ponderó que el Presidente haya minimizado sus críticas hacia China. En tanto que insistió con que debería haber una mejor relación con los países árabes. Sin embargo, enfatizó: “Si no está de acuerdo con su canciller, puede cambiarla, pero no hay tal conspiración. Hay temas que en el mundo se han ido imponiendo, como la preocupación por el cambio climático que es algo real”.En otro tramo de la entrevista, Macri enfatizó la necesidad de avanzar con las privatizaciones de empresas estatales. “La madurez de la gente se demuestra hoy. En tres años logré un aumento de tarifas que el gobierno de Milei hizo en tres meses, y hasta el último día me destrozaron con amparos judiciales y manifestaciones. Ahora nadie se quejó y reconocieron que aquel ‘loco’ tenía razón. No se podía pagar en tarifas lo que valía un café”. “Esta es la fortaleza del presente. Por eso ahora me desespero y le digo a Javier que ya deberían estar privatizadas las hidrovías, las autopistas, y cerradas las empresas que nos vende el Estado, que pierden dinero y son un curro. ¿Por qué sigue volando Aerolíneas?”, se preguntó.“Yo desarmaría la empresa. En mi gobierno, se creía que era la “vaca cerrada”. Es inviable con estos sindicalistas, y hay que apoyar a las líneas aéreas que están llegando, que contratarán al 70-80% de la gente que trabaja en Aerolíneas”, planteó Macri. Asimismo, aseguró: “En otra empresa, sin los sindicalistas que tienen, los buenos pilotos, azafatas, mecánicos, van a hacer una labor fenomenal. El taller sirve, puede operar para todas las líneas aéreas de América Latina; el simulador también sirve; algunas empresas aprovecharían los aviones. Así acabaríamos con esta estafa”.