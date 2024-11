Ley de DNU: cómo busca la oposición limitar la intención de Milei de gobernar por decreto

Miguel Ángel Pichetto sobre la limitación a los decretos de Javier Milei:



"Siempre lo importante sería que el DNU quedara vigente en la medida que hubiera un planteo razonable del Ejecutivo. Pero algunos gobiernos lo han usado como un mecanismo de sustitución del Congreso.… pic.twitter.com/bTSaHgp0Hb — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) November 4, 2024

La oposición busca lograr en lo que serán las últimas sesiones extraordinarias del año la reforma de la ley de DNU para evitar que Javier Milei pase por encima de las decisiones del Congreso y deje de gobernar por decreto.La medida buscan impulsarla desde el bloque de Encuentro Federal, pero acompañarían Unión por la Patria y el nuevo bloque Democracia por Siempre, formado por los legisladores que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes que se apartaron de la bancada radical que votaba con LLA. Los números los posicionarían muy cerca del quórum., cuando expiran las sesiones ordinarias, que el Gobierno posiblemente no extienda. "Es un mecanismo para suplantar al Congreso", consideró Miguel Ángel Pichetto, el líder del bloque de Encuentro Federal respecto a la utilización permanente del decreto, que luego quedan aprobados gracias al tercio de la Cámara -86 diputados- del oficialismo y aliados.El proyecto que impulsa la oposición invierte los términos de la ley vigente, aprobada en 2006, que había impulsado Cristina Fernández de Kircher. Actualmente, en tanto el Congreso no lo trate, un DNU está vigente y para rechazarlo deben hacerle por mayoría de las dos Cámaras del Congreso. "", explicó el diputado socialista Esteban Paulón en declaraciones El Destape Radio.De todas formas la estrategia opositora para llevar el proyecto al recinto no está confirmada, por ahora parece haber dos caminos: pedir una sesión para el próximo miércoles 13 o esperar que el oficialismo convoque para tratar el Presupuesto y buscar sumar la reforma a la ley de DNU.Desde el bloque de Unión por la Patria la estrategia de dejar que sean las otras bancadas opositoras las que lleven la iniciativa para evitar que se active el discurso antikirchnerista.