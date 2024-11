Elecciones Estados Unidos: el embajador estadounidense aseguró que "no habrá ningún cambio" en la relación con Argentina

En la previa a las elecciones presidenciales del país norteaméricano, el embajador de Estados Unidos en Argentina,, aseguró que "independientemente del resultado" se mantendrá la misma relación entre ambos países.Los ciudadanos estadounidenses asisten este martes a las urnas para elegir a su nuevo presidente entre la vicepresidenta y candidata demócrata, y el ex presidente y candidato republicano“Mi mensaje para ustedes es este: independientemente del resultado de estas elecciones en Estados Unidos, no habrá ningún cambio”, expresó el funcionario en un video que compartió en sus redes sociales donde remarcó: "Nuestra cooperación continuará, y la relación entre Estados Unidos y Argentina prosperará como lo ha hecho durante los últimos 202 años”Stanley resaltó que “la lección más grande que he aprendido como embajador de los Estados Unidos en Argentina durante casi tres años, es que”.“Estoy orgulloso de cuantos republicanos y demócratas han viajado a la Argentina en los últimos tres años para fortalecer esta relación, demostrando el verdadero apoyo bipartidista a esta relación”, concluyó.