Transporte: el Gobierno va a distribuir los subsidios en base a la demanda del servicio

El Gobierno Nacional implementará un, vinculado a la demanda del servicio, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).La medida de la Secretaría de Transporte fue publicada a través de la Resolución 45/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial y establece queen lugar de hacerlo en relación a la oferta del mismo, a partir de las liquidaciones correspondientes a octubre.Además, la normativa aprueba la Metodología para la Construcción de Tarifas Teóricas de Referencia, se aplicará a servicios de jurisdicción nacional en áreas urbanas y suburbanas del AMBA y en otras unidades administrativas establecidas.A partir de esta actualización, el cálculo de los subsidios tendrá un incremento en la injerencia del sistema SUBE e incorporará parámetros basados en kilómetros recorridos reales, "para procurar incentivar la prestación efectiva de servicios". Al respecto, se aclara que los kilómetros "deberán ser ajustados por el factor de estacionalidad correspondiente para cada mes".Con este mecanismo,, ya que "se establecerán controles periódicos en los kilómetros relevados para cada operador, de forma tal de detectar y desalentar la realización de prácticas improductivas y/o la realización de kilómetros que no tengan como respaldo un crecimiento de la demanda".En tal sentido, se aclaró que "siempre que se observen incrementos en las cantidades de kilómetros informados para cada línea y que los mismos no se traduzcan necesariamente en una mayor cantidad de pasajeros transportados, serán considerados como ´ineficientes´ y, por lo tanto, no serán considerados para el cálculo de las compensaciones".El texto oficial determinó también que la distribución por demanda "consiste en el, más la distribución de excedentes en base a ingresos ajustados por ´tarifa teórica de referencia´".Además se estableció que para asegurar que todos los servicios cubran al menos sus costos mínimos operativos, las líneas con ingresos insuficientes recibirán una compensación adicional, la cual se calculará en función del costo de personal y combustible, ajustados según los kilómetros reportados en el sistema SUBE.Respecto a los ingresos que excedan los costos operativos, quedó establecido que se regularán mediante un límite máximo, controlado estadísticamente, para evitar ingresos superiores a lo necesario.La norma estableció, también, que los valores de las tarifas teóricas de referencia para cada boleto se obtienen de sumar los componentes de costo fijo y variable. Asimismo, especificó que una vez que se sacan dichas tarifas para cada agrupamiento y sección, se procede a asociar cada una de ellas con su respectiva tarifa comercial vigente al momento de practicar la liquidación.: se compensará a las operadoras el monto resultante en virtud del descuento por "viaje integrado", de acuerdo a los usos informados por Nación Servicios Sociedad Anónima, respecto de tarifas válidas dentro del cuadro tarifario vigente.: complemento tarifario aplicable a los viajes efectuados por los usuarios comprendidos en los grupos de afinidad, o con los atributos sociales, según las normas vigentes.: compensación tarifaria aplicable a cada uno de los viajes efectuados por los beneficiarios de los Boletos Escolar y Estudiantil.