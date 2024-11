Tsunami de juicios: Financial Times alertó que la Argentina deberá enfrentar demandas millonarias en la Justicia Internacional

El diario británico The Financial Times advirtió que la Argentina podría afrontar un "tsunami de juicios" ante tribunales internacionales por expropiaciones y cambios de pagos con bonos. Además, alertó que podrían complicar el programa económico que puso en marcha el presidente Javier Milei. ", señaló el tradicional periódico.El medio de Gran Bretaña hizo referencia a una publicación que realizó Sebastián Maril, CEO de la consultora Latam Advisors, que estimó que las indemnizaciones en los casos en curso contra Argentina podrían ascender a US$ 31.000 millones sin intereses.El experto en los litigios que enfrenta el país estima que lasLa sentencia más grande es la de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF. Un juicio en el que la Argentina fue condenada por la jueza Loretta Preska, ese fallo de primera instancia fue apelado y se analiza en una Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.El medio de comunicación aseguró quePor esa razón, advirtió que el Gobierno tiene hasta el 28 de noviembre para pagar a los tenedores de bonos o enfrentar una acción de ejecución.El diario también remarcó que en agosto "un tribunal estadounidense se negó a anular un laudo arbitral de US$ 340 millones por la expropiación de la aerolínea Aerolíneas Argentinas por parte del gobierno argentino en 2008". Y señaló que "