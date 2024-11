Milito bajo críticas en redes por su participación en documental junto a Mauricio Macri y elogios a Fernando Marín

En la recta final hacia las elecciones de diciembre en Racing Club, Diego Milito, ídolo de la "Academia" y candidato a la presidencia, quedó en el centro de una controversia por su participación en un documental sobre Fernando Marín, exgerenciador del club y empresario de los medios. La aparición de Milito junto a personalidades como Mauricio Macri y “Mostaza” Merlo generó una ola de críticas en redes sociales, especialmente entre los hinchas del club de Avellaneda, según informó Tiempo Argentino.

En un adelanto de la docuserie sobre Marín, se puede ver a Milito refiriéndose al empresario con palabras elogiosas. "Todo lo que él toca, sabe que lo va a hacer algo grandioso", afirmó el exfutbolista, lo cual desencadenó reacciones negativas entre los fanáticos, quienes interpretaron sus declaraciones como una vinculación con Marín que no condice con su discurso actual. Muchos hinchas expresaron su descontento en redes, criticando que el ídolo de la “Academia” se muestre junto a figuras políticas y exdirigentes que en su momento generaron divisiones en el club.Días atrás, Milito había negado cualquier vinculación con Marín en su proyecto político para Racing, remarcando en una entrevista con Tiempo Argentino que el empresario no forma parte de su armado ni de su propuesta para el club. "No está en nuestro armado político y no está dentro de nuestro proyecto. No hay más nada que aclarar", enfatizó, intentando despejar dudas respecto a su postura sobre el polémico modelo de sociedades anónimas deportivas (SAD).“ha sido parte de mi historia como futbolista”, sin que esto implique una relación directa con su actual candidatura. Sin embargo, sus declaraciones en el documental alimentaron la controversia, y muchos hinchas continúan expresando su preocupación sobre la posibilidad de un regreso al modelo de gestión empresarial en el club.