Kamala Harris reconoció la victoria de Trump: lo llamó por telefono

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó este miércoles al flamante presidente electo Donald Trump para reconocer su triunfo en las elecciones presidenciales de este martes. La conversación, que se llevó a cabo a pocas horas del anuncio oficial de los resultados, marcó un momento clave en la transición política estadounidense, en un contexto de tensión y polarización que caracteriza a la política de ese país. Según un alto asesor de la ex candidata presidencial demócrata, la conversación fue cordial y constructiva. En declaraciones citadas por el sitio británico *Daily Mail*, se destacó que Harris aprovechó la oportunidad para enfatizar "la importancia de una transferencia pacífica del poder y de ser un presidente para todos los estadounidenses". Este gesto se interpreta como un llamado a la unidad y al respeto por las instituciones democráticas, especialmente en un escenario tan complejo, donde los comicios estuvieron marcados por una fuerte división interna.El reconocimiento por parte de Harris es visto como un movimiento estratégico en un momento en el que muchos de los seguidores demócratas aún digieren el resultado electoral. No obstante, la vicepresidenta, quien también fue parte de una histórica fórmula en la que se buscaba consolidar el poder progresista en Estados Unidos, no ha dejado de subrayar la importancia de mantener el orden y la paz, independientemente de las diferencias políticas.