El Gobierno exigió a los gremios aeronáuticos una propuesta para no cerrar Aerolíneas Argentinas

Luego de que los trabajadores de Intercargo organizaran una asamblea informativa sorpresa, el Gobierno le dio a los gremios aeronáuticos un plazo hasta el viernes para presentar una propuesta para que Aerolíneas Argentinas opere normalmente y sin conflictos, caso contrario cerrará la empresa.El Poder Ejecutivo exige una plan de trabajo para que la compañía opere sin conflictos gremiales. En caso de que la propuesta de los aeronáuticos no satisfaga al presidente Javier Milei, llevará a cabo un Plan Preventivo de Crisis que terminará en su cierre definitivo."El cierre no va a ser de un día para el otro porque hay pasajeros y responsabilidades, pero el presidente espera que haya un plan serio para que los pasajeros no sigan siendo rehenes”, explicaron fuentes de Casa Rosada a Infobae.En simultáneo a que se conoció la advertencia de la Casa Rosada, Infobae pudo saber que los gremios aeronáuticos aceptaron reunirse en las próximas horas con las autoridades de Aerolíneas Argentinas para descomprimir la situación. Todavía no está definido el horario ni el lugar.Por su parte, el Ministerio de Seguridad anunció que denunciará a los miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) e Intercargo por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo.La decisión ocurrió en medio de protestas en Aeroparque y Ezeiza tras el paro sorpresivo de Intercargo por el despido arbitrario de un trabajador. La compañía Intercargo es una de las empresas del Estado, al igual que Aerolíneas Argentinas. Los gremios de ambos están en conflicto abierto con la administración de Javier Milei.