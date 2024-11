Polémico: Jorge Macri afirmó que las personas en situación de calle "son una pandemia"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, volvió a referirse al incremento de personas en situación de calle en el distrito porteño y intentó justificar el "Operativo Especial Orden y Limpieza", pero terminó describiendo la indigencia como una "pandemia".En ese sentido, comentó que “el contexto social no ayuda”, asimismo recalcó que, aunque "no brilla".Sobre los distintos reclamos a partir de esta problemática, argumentó: "Está bien que haya quejas, pero vengo de afuera yEn declaraciones con el canal TN, el ex Intendente de Vicente López respondió a los cuestionamientos posterior al polémico posteo en redes sociales luego del "Operativo Especial Orden y Limpieza", que tenía el objetivo de desalojar a gente en situación de calle y lo festejaba como un "antes y después" y opinó que fue "poco feliz" por lo cual fue eliminado de su cuenta de Instagram.Según los datos del último informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA del segundo trimestre de 2024, el 15,3% de sus habitantes está en situación de indigencia, lo que equivale a 471.000 personas. El número indica un aumento del 3,4% respecto del mismo período del 2023.