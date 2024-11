Alerta "carpetazo": Santi Caputo echa espías de la SIDE, pero mete a su profe de tiro y pone en peligro a agentes

Santiago Caputo, el asesor presidencial e integrante del "triángulo de hierro" de Javier Milei, atraviesa una situación incómoda en una de sus áreas favoritas de control en el Gobierno, es decir la SIDE, el organismo destinado al espionaje y la inteligencia estatal

Es que el también apodado "Peaky Blinder" o "Mago del Kremlin" en medios y redes sociales, es decir filtraciones de información.Caputo es "simplemente" un monotributista que le factura (bastante) a Milei y no dirige formalmente a la SIDE, pero allí puso a, un hombre al que Javier Milei, según la información recabada por la prensa, ni siquiera puede reconocer si lo cruza en Casa Rosada.La polémica con Caputo alrededor de los despidos de agentes es doble:Está claro que no sólo Caputo no echará de la SIDE a aquellos a quienes él mismo metió sino que tampoco dejará afuera a los espías que se sometan a sus designios. En cambio, ordenó a Neiffert que avance con una purga de los agentes que no se someten a sus instrucciones.El video de Caputo en cámara rápida practicando tiro es en Tecprocom, y allí es donde practican los agentes de la SIDE. Queda en la calle Piedras de San Telmo, según precisó el usuario de X @criminaalmambo, y pertenece a su profe de tiro, un ex militar y granadero.Así las cosas, los espías no están conformes con el avance de despidos de agentes a cargo de temas sensibles mientras a la vez la SIDE suma reemplazos a través de mecanismos poco transparentes. Pero, encima, el video que Caputo filtró practicando tiro como si fuera Ethan Hunt o Jason Bourne expone el mismo polígono que usan los agentes.Si bien es imposible probar la influencia de Caputo en el contrato de Tecprocom con la SIDE, sí hace ruido que el asesor de Milei se muestre disparando en ese polígono y, con esa actitud, ponga en peligro a los espías al exponer dónde se entrenan.