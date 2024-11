Qué dice el documento con el que el Gobierno echó a empleados de Intercargo por el paro

El Gobierno de la Nación decidió despedir con causa a 15 empleados de Intercargo por su responsabilidad en la retención de pasajeros dentro de los aviones en Aeroparque durante un paro encubierto impulsado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). La medida afectó a 12 choferes, 2 supervisores y 1 coordinador de micros que incumplieron con sus funciones, impidiendo que los pasajeros de 10 vuelos de Flybondi, Jetsmart y Latam pudieran descender por casi tres horas, poniendo en riesgo su salud y generando graves demoras.

Además de los despidos, la empresa denunció penalmente a APA por privación ilegítima de la libertad y anunció que descontará las horas no trabajadas de los empleados involucrados. La protesta también causó cancelaciones, derivaciones de vuelos a Ezeiza y demoras en la entrega de equipajes, lo que afectó el normal funcionamiento del Aeroparque Jorge Newbery.La empresa desvinculó con causa a los 15 empleados responsables del traslado de pasajeros que ayer incumplieron sus obligaciones en el Aeroparque Jorge Newbery al momento que se hizo la sorpresiva asamblea, impulsada por Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que paralizó la operación. A raíz de ello, cientos de pasajeros, entre los que se encontraban niños, embarazadas, ancianos y personas con capacidades reducidas, no pudieron descender de los aviones por casi tres horas, lo que puso en riesgo su salud y generó considerables demoras en el funcionamiento aeroportuario.Los despidos alcanzaron a 12 choferes, 2 supervisores y 1 coordinador de micros, que incumplieron con los deberes y obligaciones de su trabajo de traslado, obligando a que pasajeros de 10 vuelos de las empresas Flybondi, Jetsmart y Latam sean ilegítimamente privados de su libertad y retenidos dentro de las aeronaves. Fue gracias a la colaboración de la PSA que Intercargo logró asistir a los pasajeros, logrando que llegarán al aeropuerto transportados por la fuerza policial.Cabe destacar también que, por instrucción del secretario de Transporte del Ministerio de Economía Franco Mogetta, la empresa denunció penalmente a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) por privación ilegítima de la libertad de los pasajeros y descontará las horas no trabajadas y la presencialidad a los empleados que participaron de la medida de fuerza.Las asambleas, que constituyeron un paro encubierto, no sólo produjeron demoras en el descenso de pasajeros, sino también cancelaciones, derivaciones a Ezeiza y demoras en los vuelos y en la entrega de equipaje, generando graves perjuicios para miles de personas y afectando el normal funcionamiento del Aeroparque Jorge Newbery.