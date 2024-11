Renunció un director miembro del CONICET y denunció "persecución ideológica"

En el marco de la crisis en el sector científico y tecnológico nacional, este viernes renunció, un director miembro Conicet, quienSolá, era miembro del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), cargo que compartía con Roberto Rivarola, Mario Pecheny, María Laura Correa, Luz Lardone y Jorge Aliaga. La carta que presentó ante Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, es en respuesta a la solicitud que Pino le realizó a principio de mes.En la renuncia, García Solá expresó "en la historia reciente de la Humanidad, jamás se alcanzó la libertad económica, en la que coincidimos y por la que bregamos en la SRA,".En diálogo con Radio Con Vos, García Solá explicó que "la génesis de esta actitud de la nueva conducción del Conicet" se puede rememorar una respuesta que dio la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación a Guillermo Francos, Jefe de Ministros de la Nación cuando realizó su visita al Senado de la Nación. "", expresó el ex director.Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) emitieron un comunicado donde denuncian que. "No nos da lo mismo, no queremos un país con caza de brujas, nada es posible cuando el Estado Nacional, que debería velar por los intereses de su población, se persigue a quien piensa distinto", añadieron.