El salario real privado cayó más del 2% en agosto, el más bajo en 20 años

En agosto, el salario real privado cayó 2,6% y es el más bajo en los últimos 20 años. De esta manera, los sueldos de los trabajadores registrados frenaron su recuperación parcial de cuatro meses. Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei ya perdieron un 2,1%.La caída en las remuneraciones que perciben las personas con empleo registrado en el sector privado se calcula teniendo en cuenta la inflación mensual de dicho periodo. En ese sentido, los sitúa en niveles muy bajos en comparación con los máximos alcanzados durante los últimos tres gobiernos: están un 7,8% por debajo del máximo registrado en julio de 2023 durante la gestión de Alberto Fernández, un 15,7% por debajo de los alcanzados en agosto de 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri y un 20,1% por debajo del récord de septiembre de 2015 bajo la administración de Cristina Fernández.Los datos provienen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados por la Secretaría de Trabajo de la Nación.El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó que los salarios en Argentina volvieron a ganarle a la inflación en agosto, pero acumulan una pérdida de casi 40% en lo que va del año. El informe detalla que en el noveno mes del año los sueldos que perciben empleados pertenecientes al sector privado, público y no registrado creció 5,7% promedio contra un IPC del 4,2%.En términos interanuales, "el índice de salarios mostró una suba de 200,6%, como consecuencia de los incrementos del 224,9% en el sector privado registrado, 166,6% en el sector público y 184,1% en el sector privado no registrado", detalla el organismo. Dicho dato, frente a un IPC interanual del 236,7%, exhibe una pérdida de 36,1 puntos porcentuales.A su vez, el indicador acumula una suba de 109,3% respecto de diciembre del año previo, debido a subas de 116,1% en el sector privado registrado, 93,5% en el sector público y 116,1% en el sector privado no registrado.