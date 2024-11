Francos en la previa a la reunión con aeronáuticos: El Presidente no da pasos atrás

En la previa a la reunión que tendrá el Gobierno con los gremios aeronáuticos este lunes, el jefe de Gabinete,remarcó que el presidente Javier Milei "no da pasos atrás".Frente a la reunión, que se da luego de haber alcanzado el punto más conflictivo la semana pasada cuando una medida de fuerza gremial obligó a cancelar y reprogramar vuelos, Francos remarcó: “”.“La paciencia tuvo un límite. No solamente la paciencia del Gobierno, sino la paciencia de los argentinos.y que nosotros hemos resuelto desregular absolutamente el sistema. Yo creo que”, subrayó el jefe de los ministros en diálogo con CNN Radio.En las próximas horas, se espera que el Gobierno reciba a los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), quienes rechazaron recientemente una oferta salarial de la aerolínea estatal.ya que no acepta “tener que subsidiar a una empresa que pierde, y que este año también va a terminar perdiendo”.Y respecto a las rutas en donde solamente opera Aerolíneas Argentinas, recordó que son las más rentables para la empresa estatal “porque es la única que las opera”. Sin embargo, dijo que si la compañía se cierra “va a haber un montón de operadores aéreos que van a querer hacerlas”., remarcó.