Caputo se quejó por el precio de la telefonía móvil y convocó a los consumidores a dar pelea contra los aumentos

A través de redes sociales, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se quejó por el precio de la telefonía, amenazó con cambiar de compañía y convocó a los consumidores a dar pelea contra los aumentos.Caputo protagonizó un insólito intercambio con un usuario que se quejó del precio de las tarifas de telefonía móvil. "Ministro Luis Caputo, por qué Movistar y Personal Flow aumentan todos los meses por arriba de la inflación?", escribió un internauta en X (ex Twitter).Como si fuese un ciudadano más, el titular del Palacio de Hacienda contestó que no puede influir en la regulación de dicho mercado: "Son decisiones de empresas privadas José. Es importante que demos pelea como consumidores"Luego, contó su insólito caso: "Yo tengo Claro en telefonía y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho".