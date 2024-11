El flamante embajador de Estados Unidos le atribuyó a Nelson Mandela una frase que no existe

Este martes el Gobierno oficializó a Alejandro “Alec” Oxenford como el nuevo embajador argentino en Estados Unidos, quien agradeció su designación a través de redes sociales dondey que nadie dijo.“Un honor contar con la guía Gerardo Werthein, el equipo de Gobierno, la inspiración de Javier Milei y las ideas de la libertad como Norte”, señaló Oxenford este martes y completó su posteo con una cita que le atribuyó Mandela:intentó rastrear al autor de la cita y ante la falta de respuesta en los buscadores le consultó alquién podría haberla dicho, ante la pregunta la, entre ellos, a los ex presidentes estadounidenses Thomas Jefferson, Nelson Rockefeller y Harry S. Truman. Sin embargo el Chat no pudo definir ni cuándo, ni a dónde lo dijeron y terminó por explicar en los diferentes casos que“Es una frase que circula frecuentemente como reflexión sobre la ética del servicio público, peroen lugar de una cita textual de Jefferson u otra figura específica”, señaló la IA sobre la cita que el embajador le atribuyó a Mandela.Ante la consulta de si podría haber sido Mandela, como dijo Oxenford, el Chat GPT fue tajante: “. Aunque Mandela habló a menudo sobre el compromiso, la responsabilidad y el servicio al pueblo, no hay un registro exacto de esta frase en su obra o discursos”.de agradecimiento porque lo cierto es que el Chat GPT suele arrojar ese tipo de resultados sin autores específicos, de acuerdo a cómo se formula la pregunta o el pedido y ante la gran variedad de autores y frases que retiene en su base de datos.