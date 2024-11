Caputo aseguró que habrá superávit fiscal en octubre y le puso fecha a la salida del cepo

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, brindó este martes detalles sobre el futuro económico del país en el marco de la 60ª Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), destacando que en octubre de 2024 se alcanzará un superávit fiscal y que la salida del cepo cambiario será una realidad en el corto plazo. Caputo, quien participó de la conferencia celebrada en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, destacó el momento económico actual como el más favorable desde la asunción del presidente Javier Milei.

Caputo también se refirió a la recuperación económica que atraviesa el país, asegurando que, aún con el cepo en vigencia, Argentina está en condiciones de crecer un 5% o más el próximo año. "No es cierto que si no se sale del cepo no se puede crecer. Nosotros el año que viene vamos a estar creciendo al 5% o más, aún con cepo", concluyó el ministro, quien también indicó que, con un superávit fiscal proyectado para octubre, se comenzará a devolverle el dinero a los ciudadanos a través de una baja de impuestos, como parte del plan económico que prevé una recuperación sostenida y gradual.

señaló el ministro, quien destacó que durante estos primeros 11 meses de gestión se ha logrado reducir la inflación y la brecha cambiaria, la cual se encuentra en los niveles más bajos de los últimos cinco años. Además, Caputo subrayó que la economía está experimentando una recuperación sostenida. "Nunca hubo un momento mejor que este", insistió con optimismo.En cuanto al levantamiento de las restricciones cambiarias, Caputo aclaró que no se trata de un tema exclusivamente de tiempo, sino de condiciones. "Nosotros creemos que salir del cepo es un tema de condiciones y no de tiempo", explicó, y agregó que con el paso de los meses esas condiciones seguirán mejorando. "Queremos hacerlo cuando estemos 100% seguros de que no generará ningún problema en la economía", destacó el ministro, haciendo hincapié en la importancia de continuar con el proceso de baja de la inflación antes de tomar esta medida.