"Le cuentan a los argentinos una película que no existe": Cristina Kichner apuntó contra el Gobierno desde SMATA

Desde la sede de SMATA, la expresidenta Cristina Kirchner habló este martes sobre "reconstruir un entramado social y político que haga retornar al país a sus mejores épocas", se refirió al fallo de Vialidad -que se conocerá mañana en Comodoro Py- y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei. Lo hizo en el marco de una cumbre de Primero la Patria, la lista con la que asumirá como nueva titular del Partido Justicialista el próximo domingo 17 de noviembre.En la sede del gremio de mecánicos, CFK habló sobre el fallo de la Cámara de Casación penal por la Causa Vialidad. Es que este miércoles se dará a conocer, a partir de las 11 de la mañana, si se confirma su condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, junto a otros exfuncionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez."Tengo muy en claro porque me persiguen, no es nada nuevo.. Estamos acostumbrados a eso. Lejos de amedrentarnos o retroceder nos hace mucho más fuertes", enfatizó.En otro orden de los temas, la titular del PJ Nacional planteó la necesidad de "reconstruir un entramado social y político que finalmente haga retornar al país a sus mejores épocas"."Córtenla con esta cuestión de que son, donde le hablan a los pibes de inteligencia artificial... En la época de nosotros, "los antiguos" o "los chorros" como mejor les gusta decir a ellos, los pibes de la secundaria tenían una computadora. Eso es modernidad", lanzóEn un nuevo mensaje al Gobierno libertario, sostuvo: "No nos vengan a contar ninguna película. Están contándole a los argentinos una pelicula que no existe y eso sí es ficción pura".A la salida de la reunión, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se refirió a la situación de Cristina Kirchner a un día del fallo judicial: “Mañana seguramente seremos testigos de un, una sentencia cuyo único fin es lograr lo que no pudieron quienes gatillaron el 1º de septiembre de 2022″.Respecto a su desembarco en el PJ, la jefa comunal resaltó que “a pesar de todos los ataques Cristina ha demostrado su profundo amor y compromiso con la patria mostrando voluntad de presidir el principal y único partido opositor a Milei y Macri”, y que su voluntad es “ordenar y enderezar el peronismo y para ofrecer un programa alternativo de gobierno al desastre actual”.Por su parte, el senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro dijo: "Hay un, como no le pueden ganar en las urnas. En las tres boletas presidenciales que figuró su nombre, Cristina ganó la presidencial. Como no pueden gobernar mejor que ella, acuden al Poder Judicial para que la gente los vote. Al peronismo se lo combatía con las fuerzas armadas, ahora con el Poder Judicial".