"Los Copitos de Comodoro Py": el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner ante la inminente condena judicial

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio a través de sus redes sociales en una extensa carta titulada "Los Copitos de Comodoro Py", donde denuncia lo que considera una persecución judicial orquestada en su contra. En vísperas del fallo de la Cámara de Casación, Cristina hace un llamado de atención sobre la imparcialidad de los jueces que están a cargo de su caso, vinculándolos directamente con los intereses de grandes medios, como el Grupo Clarín y La Nación, a quienes acusa de formar parte de un entramado de poder que busca su proscripción política.

"Los Copitos de Comodoro Py" otra vez en acción. https://t.co/BdXJkO4Kx5 pic.twitter.com/lEdH50zzPw — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 12, 2024

Además, la vicepresidenta subrayó que la acusación por administración fraudulenta en obras viales carece de fundamento legal. Recordó que el actual Procurador del Tesoro de Milei y exmiembro de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, concluyó que “la responsabilidad administrativa, civil y penal corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros”, enfatizando que, constitucionalmente, ella no podía ser responsable del delito que se le imputa, ya que la administración recaía en el Jefe de Gabinete.

La vicepresidenta insistió para resaltar la paradoja de la justicia argentina, que, según ella, ofrece impunidad a otros actores políticos. Comparó su situación con la de figuras de gobiernos anteriores, como los casos de represión bajo la gestión de Fernando De La Rúa, o los escándalos de corrupción que involucran a Mauricio Macri. Subrayó que los casos de contrabando y evasión de impuestos vinculados al exmandatario permanecen impunes, lo que, según su visión, evidencia una “doble vara” en el sistema judicial.

, recordó en su mensaje, citando una tapa del diario Clarín luego del atentado fallido en su contra. En un tono desafiante, Cristina asegura que, tras el intento de asesinato, su situación actual refleja una intención clara de encarcelarla como un acto de venganza política.En la carta, Cristina hace referencia a los jueces que denomina, señalando directamente a magistrados como, quienes, a su juicio, cumplen los mandatos de las elites mediáticas y políticas. A sus ojos, estos jueces tienen vínculos con el expresidente, lo que cuestiona la independencia con la que deberían impartir justicia en una causa de gran relevancia."En esta oportunidad “Los Copitos de Comodoro Py” son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que esta denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación. Todos ellos van a conrmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda. Rodrigo Giménez Uriburu; el que junto al scal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado... en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de estos jueces... te la debo!", enfatizó.Cristina también relató el contexto de la, que comenzó en 2019 y se ha extendido estratégicamente durante cuatro años, con audiencias a ritmo pausado, según ella, para coincidir con períodos electorales."La “Causa Vialidad” empezó como un show y va a terminar de la misma manera. La primera audiencia del juicio la jaron el 21 de mayo del 2019 en perfecta sintonía con el cronograma electoral. Necesitaban sentarme en el banquillo de los acusados exactamente un mes antes del cierre de las listas de candidatos para la Presidencia de la Nación de ese año"Cabe recalcar que en el comunicado, Fernández de Kirchner denunció que la lectura de la condena en su contra fue organizada como un espectáculo mediático, al anunciarse con un mes de anticipación y programarse en un horario televisivo., ironizó, dejando en claro que ve en este procedimiento un esfuerzo para exponerla públicamente y disciplinar a cualquier dirigente que busque emular su estilo de gobierno.Acusó también a los jueces de Comodoro Py de llevar adelante una cruzada judicial para eliminar políticamente a los dirigentes de movimientos populares, repitiendo una dinámica que ha visto a nivel regional en figuras como. Según su visión, existe una red de intereses económicos y geopolíticos que acusa y persigue judicialmente a aquellos líderes que proponen un modelo distinto al de los poderes dominantes.Sobre el final de la carta, Cristina apeló al humor para ilustrar lo que considera el miedo del establishment a que ella continúe en la vida política. Comparó su situación con la longeva carrera de Mirtha Legrand, sugiriendo que los sectores de poder temen que ella sigadurante muchos años más, dispuesta a seguir luchando por una Argentina más justa."Como hemos sostenido, la persecución mediática-judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que HACEN y CONDUCEN gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical. Y vaya si lo logran. (...) Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nuncamascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible", cerró..