Congreso: el Gobierno busca conseguir el dictamen del Presupuesto 2025 este jueves en comisiones

El oficialismo buscará este jueves conseguir el dictamen deldurante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que se realiza desde las 10 de la mañana.La sesión había sido convocada el martes pasado, horas antes de la sesión especial que había pedido la oposición para reformar la Ley de los DNUs y derogar el decreto 846/2024, por el cual reestructuraron la deuda sin pasar por el Congreso Nacional. La sesión terminó siendo levantada tras negociaciones del oficialismo, que ya la había asociado a el futuro del Presupuesto. “Esta convocatoria atenta contra las negociaciones del presupuesto que se estaban llevando a cabo”, habían dicho desde el Congreso.La Libertad Avanza citó al debate para este jueves a las 10, con el objetivo de firmar un dictamen de mayoría que le permita llevar el proyecto al recinto la semana próxima y someterlo a votación. En caso de no alcanzar los acuerdos necesarios, la firma del dictamen se pospondría para el martes que viene. El miércoles -día de sesión pedida por el Pro y La Libertad Avanza, con un temario que aceptan los bloques restantes, menos UP y la izquierda- es 20 de noviembre, último día para dictaminar. El lunes es feriado.La Comisión de Presupuesto y Hacienda se compone de 47 miembros. El oficialismo con las firmas de los 6 de La Libertad Avanza, los 7 del PRO, los 5 de la UCR, los 2 del MID, los 2 de Innovación Federal, 1 de la CC y 1 de Producción y Trabajo. Unión por la Patria tiene 20 miembros en esa comisión y haría un dictamen en disidencia. Christian Castillo presentaría también el suyo por parte de la izquierda.La sesión para debatir el Presupuesto sería en la última semana de noviembre, probablemente el jueves 28. El debate en el Senado quedaría para las extraordinarias que el Gobierno insistía hasta hace pocos días que no convocaría. En ese caso, se limitaría el temario a la ley de leyes. Después, Congreso cerrado hasta marzo.