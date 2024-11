Aerolíneas Argentinas acordó con el gremio de Aeronavegantes y dio por finalizado el conflicto

Aerolíneas Argentinas acordó finalmente con los gremios aeronáuticos y dio por finalizado el conflicto que atravesó al sector durante las últimas semanas. De esta manera, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) dio el visto bueno al acuerdo que modifica convenios, formas de trabajo y la oferta salarial del 16% ofrecida por la empresa. Resta la resolución de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).Las modificaciones permitirán que Aerolíneas Argentinas aumente la eficiencia operativa al eliminar prácticas y restricciones que se mantenían vigentes desde hace más de una década. Según la empresa, estas limitaciones impactaban de manera negativa en los resultados económicos y la eficiencia operativa. Los avances alcanzados garantizarán un periodo de estabilidad en la programación de vuelos que abarcará toda la temporada de verano.Además de la paritaria acordada, tanto el gremio APLA como todo el personal jerárquico y pilotos jubilados de la empresa "perderán losconfirmados en clase ejecutiva para ellos y sus familiares directos", mientras que pilotos y tripulantes "aceptaronque se implementará una vez finalizada la temporada alta de verano, e iniciarán su horario de trabajo una vez arribados a las terminales aeroportuarias y no durante su traslado, como era hasta ahora".Desde AAA señalaron que el aumento salarial permitirá a sus trabajadores "afrontar los meses que se vienen con más tranquilidad", luego de que este sea votado afirmativamente en una asamblea realizada esta mañana en Aeroparque. La. El secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, resaltó que "siempre se trató de un conflicto salarial" y que pese a que el conflicto "no está solucionado", se logró "descomprimir".Así, uno de los gremialistas más duros en su posición al momento de negociar con Aerolíneas Argentinas y funcionarios nacionales, apuntó: “Este fue un acuerdo que beneficia a Aeronavegantes y a Aerolíneas Argentinas, garantizando así el normal funcionamiento de la compañía y la tranquilidad de los usuarios para volar”.Por otra parte, desde Aerolíneas Argentinas aseguraron que se realizarán cambios relativos a la eficiencia y a la productividad de la empresa. Entre ellos destacan:"de acuerdo a la necesidad de personal", siendo este un fuerte conflicto histórico.El anuncio de este gremio es el primero que se conoce tras las reuniones que los sindicatos aeronáuticos realizan desde el viernes pasado con las autoridades de Aerolíneas Argentinas. Los otros dos gremios que continúan debatiendo en asamblea la propuesta negociada con el gobierno nacional son la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).Si bien no forma parte de estas discusiones con Aerolíneas, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) realizará medidas de fuerza que comenzarán este sábado y se repetirán durante otros tres días de noviembre, una decisión que afectará "los despegues de aeronaves" de 54 aeropuertos de todo el país y provocará demoras y cancelaciones.La protesta, que llevarán adelante los controladores aéreos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), es en reclamo de "un aumento salarial acorde a los servicios prestados" y se desarrollará en distintas franjas horarias de los días sábado 16, lunes 18, miércoles 20 y viernes 22, y afectará distintos servicios.