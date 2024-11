Milei habló mano a mano con Trump y lo llenó de elogios: El mundo es mucho mejor

El presidentetuvo su esperado en la convención conservadora que tiene lugar este jueves por la noche en el Estado de la Florida. Milei dio su discurso en castellano y fue fiel a sus apostolados de siempre. “comenzó su discurso el mandatario argentino.Milei tuvo palabras muy afectuosas para con el dueño de casa, el flamante presidente electo Donald Trump. ", remarcó. Y agregó: “un verdadero milagro y prueba fehaciente de que las fuerzas del cielo están de nuestro lado”El “comunismo”, siempre uno de los principales objetivos del actual ocupante de la Casa Rosada, también tuvo su lugar en el discurso. “enfatizó.El mandatario planteó que. En este punto, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al magnate dueño de Tesla. “Es por eso que quiero agradecer muy particularmente al gran Elon Musk por su trabajo enorme en X que ha salvado a la humanidad”, sostuvo. Su comentario generó varios aplausos entre los presentes.Luego, el Presidente se refirió a la situación en Argentina y aseguró que el país vivióDe esta manera, señaló que “tuvo como consecuencia material la tragedia económica, que ha sido el último siglo de nuestra historia”. “Imagínense que pasamos a ser uno de los tres países con el PBI per cápita más alto del mundo a tener un salario promedio a de 400 dólares para cuando nosotros asumimos”, ejemplificó.En línea con el discurso que brindó el miércoles ante la Fundación Faro, el mandatario consideró que este modelo “causó estragos en el espíritu humano de los ciudadanos”. “Pero al final del camino el modelo se cayó a pedazos por su propio peso, imagínense que un libertario llegue a la Presidencia no ocurre en condiciones normales de presión y temperatura”, reiteró. Resaltó así que este fenómeno se da también “enfatizó., analizó.Así, evocó a José Hernández al citar la conocida frase del Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera”. Con esto, sobre el final de su discurso, convocó a los diferentes líderes aal proponer “una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos”.El canciller Werthein, en la puerta del hotel The Ben, describió las consecuencias políticas del evento que observó en primera persona: “Después de las conversaciones entre el presidente Milei y el presidente Trump, que sirvieron para fortalecer los lazos de amistad y afinidad con las ideas de la libertad, se plantaron las bases para una relación sólida entre dos países amigos”, dijo. Y concluyó: “La agenda común entre Trump y Milei empieza el 20 de enero de 2025, ese día el líder republicano asumirá como presidente de los Estados Unidos.