Se le rieron en la cara: el baile "modo Trump" de Milei cuando sonó Y.M.C.A.

Parecíó de House of Cards o Succession. En el evento cargado de simbolismo político y curiosidades, el presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó un momento peculiar en la residencia de Donald Trump, en Mar-a-Lago. Antes de dar un discurso frente a un exclusivo grupo de inversores de la Conservative Political Action Conference (CPAC), Milei sorprendió a los presentes con un baile al ritmo de "Y.M.C.A.", de Village People, replicando el característico pasito que Trump popularizó en su campaña.

El video del mandatario argentino moviéndose como "bufón", según señalaron algunos asistentes, rápidamente circuló en redes sociales y se convirtió en blanco de risas y comentarios sarcásticos., comentó un empresario presente en el evento, quien aseguró que los 25.000 dólares pagados por la entrada no incluyeron un espectáculo de comedia, pero lo recibieron de todos modos.Tras el baile, Milei tomó el escenario para dirigirse a los participantes del CPAC, un movimiento liderado por Matt Schlapp con estrechos vínculos con Trump. Según informó el diario Clarín, su discurso buscó convencer a los inversores de Wall Street sobre las oportunidades en Argentina. Sin embargo, algunos asistentes no ocultaron su desconcierto: “Hay expectativas, pero lo seguimos con cautela”, comentó un banquero argentino que viajó desde Nueva York.Aunque el acto tenía la intención de fortalecer lazos con sectores conservadores estadounidenses, el espectáculo improvisado de Milei dejó sensaciones mixtas. Se vieron las risas de los presentes que parecían el reparto de House of Cards o Succesion.