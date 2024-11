Tras ir en contra de la agenda verde, Milei se reúne con Macron este domingo en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibirá a su par francés, Emmanuel Macron en Casa Rosada el domingo próximo y se espera que mantenga una reunión oficial ampliada en la que se traten temas en los que no coinciden:cambio climático y agenda verde.Macron arribará este sábado por la noche acompañado de su esposa Brigitte y cenará con Milei en la Quinta presidencial de Olivos. La reunión formal entre ambos presidentes será el domingo a las 10:30 en Casa de Gobierno. De la misma, participarán ministros argentinos y miembros de la comitiva francesa.En sí, no se espera que haya anuncios ni declaraciones conjuntas, la llegada de Macron es parte de su visita a Sudamérica con motivo de la Cumbre del G20 que se realizará en Río de Janeiro, Brasil. Desde la presidencia francesa señalaron que este recorrido por América Latina busca "relanzar" los vínculos de Francia con la región.Sólo será "una reunión de trabajo", según informó Noticias Argentinas. Lo cierto es que uno de los ejes que más defiende el francés es el cambio climático, algo que a Milei no le preocupa e incluso se ha manifestado en contra. Hace sólo días, Argentina retiró a su delegación de la cumbre del clima Cop 29, que se desarrolla desde el lunes en Bakú, Azerbaiyán.La intención del Gobierno libertario es retirarse del pacto climático pero eso no es un trámite sencillo y requiere de una burocracia compleja que ni Donald Trump ni Jair Bolsonaro, los otros dos líderes globales considerados negacionistas del cambio climático, lo concretaron en sus respectivos mandatos.