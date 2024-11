Javier Milei se reunirá por primera vez con el presidente de China, Xi Jinping

El Presidente de la Nación participará de una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 16, 2024

El presidentese reunirá la próxima semana por primera vez con el líder del régimen chino,, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 que se desarrollará en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.Así lo confirmó el vocero presidencialen la red social X. “”, escribió el funcionario.El encuentro entre Milei y Xi podría ser el próximo martes en la ciudad brasileña antes de que ambos mandatarios regresen a sus países, aunque el día, horario y la modalidad en realidad no están confirmado. La reunión fue gestionada personalmente por el nuevo cancillerA pesar de su alineamiento con Estados Unidos,y en septimbre lo describió como un “socio comercial muy interesante” que no impone condiciones, aunque antes de esas manifestaciones públicas su gobierno había realizado gestos de apoyo a Taiwán, lo que había contribuido al deterioro de las relaciones políticas entre Argentina y China.Sin embargo, la relación con el grande asiático no es de las mejores en su campaña presidencial y después de asumir el cargo el 10 de diciembre de 2023, Milei había manifestado su rechazo a establecer relaciones tras calificar al país como “comunista”. En ese contexto había dicho que no haría negocios con ellos.El mandatario chino llegó a Latinoamérica para participar en Lima del Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que reúne a 21 miembros y culmina este sábado. El viernes se iniciaron las reuniones de jefes de Estado de este foro anual centrado en promover el libre comercio. Y participar la semana que viene del G20.Además de Xi Jinping, el otro presidente de relevancia en la cumbre es el de Estados Unidos, Joe Biden. Ambos tuvieon una reunión bilateral este sábado. La ausencia más relevante en esa cumbre es la del presidente ruso Vladimir Putin, impedido de asistir por la orden de captura internacional en su contra dictada por la Corte Penal Internacional. Chile y México son los otros países latinoamericanos que integran APEC.