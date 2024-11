La Coalición Cívica cuestionó "el brazo armado" libertario

El diputado porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes criticó el lanzamiento del “brazo armado” libertario en San Miguel.El legislador acusó al Gordo Dan y sus seguidores de estar "desesperados por entrar en las listas". “El Gordo Dan y su séquito están desesperados por colarse en las listas de La Libertad Avanza. Como se sienten usados y ninguneados, no se les ocurre nada mejor que declararse el ‘brazo armado’, un relato tan peligroso como insostenible”, aseguró.“Aunque ya van a salir a explicar que sus armas son otras, es triste ver cómo juegan con fuego sin tener idea de las consecuencias”, lamentó.A su vez, Hernán Reyes.remarcó: “La irresponsabilidad no es libertad. Al final, no pasan de ser actores de una pantomima mal hecha, pero eso no quita que quienes defendemos la democracia de verdad lo rechacemos con todas nuestras fuerzas y sin peros”, resaltó el legislador porteño.Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, citó a los autores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, quienes en "La dictadura de la minoría" describen a los "demócratas semileales": personas que, aunque dicen apoyar la democracia, ignoran o justifican actos violentos o antidemocráticos. Ferraro señaló: "Estos semileales minimizan o justifican comportamientos extremistas y, a menudo, simpatizan con los fines, aunque se distancien de los métodos".La presentación del nuevo partido se llevó a cabo este sábado en San Miguel y contó con la presencia de figuras del espacio como Agustín Laje, Parisini, el diputado bonaerense Agustín Romo y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo